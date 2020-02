Un 44enne di Maddaloni (nel Casertano) è stato raggiunto da un Daspo emesso dal questore di Caserta, Antonio Borrelli, della durata di 5 anni ed è stato denunciato dalla polizia di Stato per estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Maddaloni, avrebbe colpito con due pugni al volto uno steward, che non voleva farlo entrare allo stadio poiché sprovvisto di biglietto. L’episodio sarebbe accaduto domenica 23 febbraio, durante la gara valida per il campionato regionale di Promozione tra il Real Galatia 1919 e l’Aversa Normanna.

La vicenda

Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, il 44enne, mentre i tifosi accedevano allo stadio "Cappuccini" a Maddaloni, ha provato a infiltrarsi e a entrare pur non avendo il biglietto. Uno steward lo ha fermato. A quel punto, l’uomo sprovvisto del ticket lo ha aggredito con due pugni al volto, per poi fuggire all'arrivo dei poliziotti. Tuttavia, il soggetto è caduto, facendosi raggiungere e bloccare. Oltre a non poter assistere ad alcuna manifestazione sportiva, il 44enne dovrà comparire al Commissariato di Maddaloni trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio (anche amichevole) del Real Galatia 1919.