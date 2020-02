Sapri, sub morto durante una battuta di pesca sportiva

Tragedia in provincia di Salerno. Un sub di 44 anni, Francesco Vitagliano, di Sapri, è morto durante un battuta di pesca sportiva in apnea. L'uomo era dato per disperso dalla tarda serata di ieri ed è stato trovato morto questa mattina in mare sul litorale compreso tra Sapri e Villamare.

Il ritrovamento del corpo

A ritrovare il corpo del 44enne sono stati i militari della Capitaneria di porto di Palinuro. La salma di Francesco Vitagliano, che potrebbe essere stato colto da malore, si trova presso la sala mortuaria dell'ospedale di Sapri. Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuato l'esame autoptico.