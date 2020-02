Caserta, sequestrate 23 tonnellate di gasolio lungo l'autostrada A1

Un autoarticolato contenente oltre 23 tonnellate di gasolio di contrabbando è stato sequestrato dalla guardia di finanza lungo l'autostrada A1, nei pressi dell'area di servizio di San Nicola la Strada, comune di oltre 22mila abitanti in provincia di Caserta. I due autisti che erano a bordo del mezzo sono stati denunciati per il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa del prodotto trasportato.

Il blitz della guardia di finanza

Il blitz dei finanzieri della Compagnia di Caserta è scattato nei pressi della stazione di servizio, quando l'autoarticolato, con targa polacca, è stato fermato e controllato: gli autisti hanno esibito i documenti di trasporto, da cui emergeva come il carico non fosse gasolio, ma olio lubrificante di provenienza austriaca, acquistato da un'impresa con sede in Bulgaria e diretto a un'ulteriore impresa con sede sull'isola di Cipro. I finanzieri hanno effettuato sul posto le prove termo-densimetriche che hanno permesso di accertare come, in realtà, si trattasse di gasolio, ovviamente di contrabbando. È così scattato il sequestro del mezzo e del carico, per un valore di oltre 300mila euro.