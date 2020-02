Lite condominiale finisce a coltellate nel Salernitano

Tre persone sono rimaste ferite a Sarno, in provincia di Salerno, in seguito a una lite condominiale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un'abitazione del centro cittadino. Da quanto si apprende, sembra che il litigio sia sfociato per rumori molesti provenienti da un appartamento. Ad avere la peggio sono state tre persone, ferite a coltellate, in modo non grave. I carabinieri indagano sulla vicenda.