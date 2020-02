Giovane accoltellato all'esterno di una discoteca a Salerno

A Salerno un giovane di 22 anni è stato accoltellato la scorsa notte all'esterno di una discoteca. La vittima è stata colpita con due fendenti, uno alla gamba e un altro all'addome, in seguito a una lite scoppiata, forse, per futili motivi. Soccorso dai sanitari del 118, il 22enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Salerno dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'attività investigativa

Ancora ignota l'identità dell'aggressore. Le indagini sono state affidate alla polizia, che ha ascoltato alcuni testimoni e sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno del locale.