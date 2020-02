Gricignano d'Aversa, sente urla e scende in strada armato: denunciato

Un uomo di 53 anni è stato denunciato a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver minacciato due famiglie che stavano litigando in strada vicino all'abitazione dell'uomo che, esasperato dalle urla, è uscito di casa impugnando un'arma, poi risultata a salve.

La vicenda

Sono stati i poliziotti del commissariato di Aversa a intervenire in via Marconi dove era stata segnalata la presenza di un uomo che impugnava una pistola. Gli agenti hanno accertato che poco prima due famiglie avevano litigato pesantemente e che il 53enne, stanco di sentire urla sotto casa dopo una notte passata a lavorare e non riuscendo a dormire, si è fiondato in strada minacciando i presenti gridando loro di andare via altrimenti avrebbe sparato. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato altre tre pistole a salve prive del tappo rosso.