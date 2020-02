Ercolano, vende sigarette in strada e in deposito ha 71 casse

Vendeva sigarette di contrabbando in strada a Napoli, ma nascondeva il grosso carico in un deposito della provincia, a Ercolano. Per questo un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, che dopo vari pedinamenti hanno individuato il furgoncino con il quale si muoveva.

L'indagine

Così sul veicolo utilizzato per trasportare il carico di sigarette è stato installato un gps che ha permesso ai militari di seguirne gli spostamenti fino al box di Ercolano, in via ex Cook. Nel magazzino, poi sequestrato, erano custodite 71 casse di sigarette per un peso complessivo di 704 chili. I tabacchi, tutti privi del sigillo del Monopolio di Stato, sono stati sequestrati. Il 33enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.