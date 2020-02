Pozzuoli, nella notte raid alla creolina in un istituto scolastico

Un atto vandalico è stato compiuto la notte scorsa nell’istituto scolastico Vilfredo Pareto a Pozzuoli, in località Arco Felice, causando il blocco delle attività didattiche e progettuali per l'intera giornata. L'atrio e i corridoi dei piani superiori della struttura - che ospita circa 1500 allievi tra indirizzo economico, geofisico e sportivo, oltre ai corsi serali per ragionieri - sono stati inondati di creolina. Sull'episodio, l'ennesimo che si verifica in una scuola flegrea da inizio anno, è stata aperta una indagine dalle forze di polizia che hanno svolto in mattinata i sopralluoghi.

I precedenti atti di vandalismo

Per il Pareto si tratta del terzo episodio di blocco forzato delle lezioni per un caso di vandalismo notturno, ma la scuola per ragionieri e geometri non è l’unica della zona a essere stata colpita da episodi di vandalismo. Il Virgilio, sempre a Pozzuoli, in due mesi è stato costretto a fermare la didattica per quattro volte a causa di incursioni notturne. Altri istituti colpiti dai vandali, sempre nell'area flegrea, sono stati il Tassinari, il Majorana e il Seneca di Bacoli. Per tutti questi casi sono tuttora in corso indagini di polizia e carabinieri.