In auto con mazza da baseball, quattro denunciati nel Napoletano

Viaggiavano in auto con una mazza da baseball e per questo quattro ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dalla polizia a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. I giovani sono stati fermati vicino piazza Belvedere: gli agenti hanno trovato, tra i sedili anteriori dell'auto, una mazza da baseball e un cacciavite di grosse dimensioni. Sono stati tutti denunciati per porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere. Inoltre, il ragazzo di 23 anni è stato sanzionato perché era alla guida senza aver mai conseguito la patente. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.