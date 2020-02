Caserta, ha in casa anabolizzanti per 100 mila euro: arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Caserta dopo essere stato sorpreso dalla polizia con in casa una pistola clandestina, cartucce e migliaia di confezioni di anabolizzanti vietati. Il tutto è stato sequestrato mentre il 33enne è stato messo ai domiciliari.

La perquisizione

Dopo alcuni giorni di osservazione, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un sospetto via vai di persone intorno all’abitazione del 33enne e hanno deciso di effettuare una perquisizione in casa. Qui, in uno zainetto mimetico, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola marca Bernardelli calibro 7,65 con matricola abrasa, il caricatore con 7 cartucce e una scatola con porta cartucce, contenente circa 40 proiettili dello stesso calibro. In cantina invece sono state trovate 2.500 scatole di anabolizzanti, di varie marche, anche estere. Il commercio di tali farmaci, usati per aumentare la massa muscolare, è vietato. Il loro valore è stato stimato in circa 100.000 euro.