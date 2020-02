Napoli, sindacato Usb: “Treni in servizio solo tra Piscinola e Dante”

La circolazione della linea 1 della metropolitana di Napoli risulta limitata alla tratta Piscinola-Dante. Lo riferisce il sindacato Usb, sottolineando che "al momento non è stato diramato alcun annuncio ufficiale dell'azienda attraverso i canali social”. A quanto si apprende è stata attivata la linea bus sostitutiva 602 che collega la stazione Dante della linea 1 con piazza Garibaldi. Oggi la metropolitana avrebbe dovuto riprendere il proprio regolare servizio, come annunciato dall'amministrazione comunale e dall'azienda Anm, dopo il dissequestro del binario dove il 14 gennaio scorso si è verificato l'incidente che ha coinvolto tre convogli (FOTO).

Le parole del sindacato Usb

"Siamo in presenza di un intervento del tutto inaspettato - afferma Adolfo Vallini, sindacalista Usb - che giunge a poche ore dall'annunciata riapertura del servizio sull'intera tratta della metro collinare con l'impiego di otto treni". Secondo Vallini "la verità sui continui disservizi sta nel fatto che i treni sono vecchi e faticano a stare in esercizio, mentre la tecnologia in uso andrebbe rimodernata attraverso fonti di finanziamento per trovare soluzioni coerenti con il progresso tecnologico".

Il commento del sindaco de Magistris

"Chiedete all'azienda. Io in questi giorni mi sono impegnato in modo incredibile per fare riaprire la tratta perché si rischiava una chiusura di 60 giorni. È stato fatto un lavoro molto importante con la magistratura e con il ministro De Micheli che si è dimostrata molto attenta". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, risponde ai cronisti in merito ai disagi sulla linea 1. "Il fatto che ci siano guasti - aggiunge - purtroppo non è una notizia e fino a quando non avremo i treni nuovi, la metro avrà sempre delle sofferenze". De Magistris auspica che "siano sofferenze tecniche, gestibili, guasti ordinari e che tutti in modo compatto invece lavorino perché ci possa essere la migliore funzionalità ordinaria possibile. Su questo - conclude - sono fiducioso perché ho visto come Anm ha lavorato in questi giorni con grande deduzione e professionalità. Non sarei pessimista per questo anno perché ci sono risorse importanti messe in campo che porteranno nuovi bus, a breve i filobus e dopo l'estate i nuovi treni".