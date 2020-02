Abusi durante esorcismo: ex prete condannato a 12 anni nel Casertano

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 12 anni di carcere Michele Barone, ex prete della Diocesi di Aversa, accusato di aver commesso violenze e abusi su tre donne, tra le quali una minorenne, mentre praticava esorcismi non autorizzati.

La sentenza

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, sostituti procuratori Alessandro Di Vico e Daniela Pannone, aveva chiesto per l'ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, le cui condotte illecite erano state smascherate dalla trasmissione "Le Iene", 22 anni di carcere. I giudici non hanno però ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale contestato a Barone nei confronti delle due vittime maggiorenni, riconoscendolo colpevole delle altre fattispecie di violenza privata, maltrattamenti e lesioni gravissime. La Corte ha condannato anche i genitori della vittima minorenne, accusati di non aver impedito le violenze dell'ex prete verso la figlia, che loro credevano "posseduta dal demonio". Assolto il funzionario della polizia di Stato, Luigi Schettino, che era accusato di aver coperto le condotte di don Barone. L'ufficiale era accusato anche di aver fatto pressione perché la sorella della minore ritirasse la denuncia dalla quale erano partiti gli accertamenti a carico del prete. Per Schettino e un altro poliziotto sentito come teste durante il processo, il tribunale ha disposto l'invio degli atti in Procura perché valuti la sussistenza del reato di omessa denuncia.

L'arresto dell'ex prete

Don Barone fu arrestato nel febbraio 2018 dalla Squadra Mobile di Caserta all'aeroporto napoletano di Capodichino, di ritorno da un viaggio religioso in Polonia, a Cracovia; era insieme ai genitori della minore, anch'essi arrestati. Dopo l'arresto è arrivata la sospensione del Vescovo di Aversa e infine la decisione di Papa Francesco di spogliare Barone dell'abito talare.