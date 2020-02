Napoli, nasconde droga in casa: arrestato collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico di 52 anni è stato scoperto in possesso di 1,7 chili di marijuana, che aveva nascosto in casa, ed è stato arrestato. E’ successo a Torre Annunziata, nel Napoletano. Dopo aver notato l’atteggiamento nervoso dell’uomo, i carabinieri avevano effettuato un controllo presso la sua abitazione, durante un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli per la repressione e il contrasto allo spaccio di droga.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione, a cui ha partecipato anche il nucleo cinofili, i militari avevano scoperto che dietro a un armadio si celava una porta che conduceva a un altro locale della casa. In quella stanza l’uomo aveva nascosto lo stupefacente e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 52enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere.