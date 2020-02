Paura a Pozzuoli in via Monterusciello, incendio in un negozio

In provincia di Napoli, a Pozzuoli, un negozio è andato a fuoco nella tarda serata di ieri per cause in corso di accertamento. L'episodio è accaduto in via Monterusciello: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, chiamati dai residenti, scesi in strada terrorizzati dalle fiamme che si sprigionavano dall'esercizio commerciale.

L'intervento dei pompieri

I pompieri hanno domato a fatica le fiamme, che hanno attaccato anche un vicino negozio di pasticceria e alcune abitazioni soprastanti. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio. I danni sono ingenti. Nei giorni scorsi altri due esercizi commerciali nella zona sono stati attaccati dalle fiamme, un ristorante e un bar.