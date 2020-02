Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino di Benevento. La lettera di dimissioni è stata acquisita stamani al protocollo di Palazzo Mosti, sede del Comune. Benevento è l'unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centro destra.

Il post su Facebook

Qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook, Mastella aveva scritto: "Vedo nella mia maggioranza quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia nella mia persona, cose che non mi convincono. Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere qualche problema alla città. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio. Dopo la visita del presidente Mattarella, che su mio invito e della Università verrà a Benevento prenderò le mie decisioni".

I possibili sviluppi futuri

Le dimissioni del primo cittadino rappresentano, secondo gli osservatori della politica beneventana, non un addio ma un arrivederci. Mastella potrebbe tornare alla guida di Palazzo Mosti con una maggioranza più coesa, composta da consiglieri eletti nelle liste civiche a lui vicine, dopo una nuova tornata elettorale in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale in Campania nella prossima primavera. Mastella ha venti giorni per ripensarci, prima che il prefetto nomini un commissario e invii al ministero dell'Interno la proposta di scioglimento del consiglio Comunale per tornare al voto tra fine maggio e inizio giugno per eleggere il nuovo sindaco.

