Grossi disagi nel liceo scientifico Mercalli, a Napoli, per la rottura di una condotta idrica nel plesso in Vico Santa Maria della Neve, a ridosso della Riviera di Chiaia. Gli addetti dell'Abc, intervenuti nella serata di ieri, hanno dovuto interrompere la fornitura in tutta la zona, generando pesanti ripercussioni. L'assenza di acqua ha spinto i dirigenti dell’istituto a fare abbandonare le classi agli alunni alle 10 di questa mattina. I genitori sono stati avvertiti del disguido con un sms: molti hanno dovuto assentarsi dal proprio lavoro per andare a prendere i figli. I tecnici sono al lavoro in queste ore per riparare il guasto.