Quando l'incendio è divampato, forse a causa di un guasto di una stufa, loro stavano dormendo e non si sono accorti di nulla, ma la coppia di anziani si è salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato la scorsa notte in un appartamento al quinto piano di un edificio di Casoria (Napoli).

I soccorsi

I carabinieri e i vigili del fuoco sono stati allertati da alcune persone che hanno visto le fiamme. L'anziana donna è riuscita ad aprire la porta blindata dalla quale fuoriusciva il fumo e i militari l'hanno messa in salvo prestandole le prime cure. Entrati nell'abitazione hanno trovato l'uomo privo di sensi e riverso a terra ma sono riusciti a portarlo fuori l'appartamento. Incolume anche il cane dell'anziana coppia. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Per la donna, trasportata in ospedale, sono stati dati dieci giorni di prognosi mentre più grave, ma non in pericolo di vita, l'anziano che ha riportato ustioni al volto e alle mani giudicate guaribili in trenta giorni.