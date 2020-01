Giorno della Memoria a Napoli, de Magistris: "Chi è assente ha torto"

"Noi rispettiamo tutti, ma oggi chi è assente ha torto". Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della celebrazione per la Giornata della Memoria in via Luciana Pacifici (dove è stata deposta una corona, così come in Piazza Bovio), disertata dalla Comunità ebraica in polemica con l'assessore alla Cultura, Eleonora De Majo, per le sue posizioni sulle politiche dello Stato di Israele.

Le dichiarazioni

De Magistris, nel sottolineare di "non voler fare polemiche", ha evidenziato: "Qui oggi c'è tutta la città antifascista e antinazista che si riconosce nei valori della Costituzione quali la libertà, l'uguaglianza, la giustizia e la fratellanza. Bisogna evitare di costruire il rancore al contrario. Se ci sono dei problemi personali non era questa la giornata per manifestarli. Qui c'è la Napoli che si è schierata. Questa Amministrazione ha avuto il coraggio di intitolare questo luogo a una bimba vittima del nazismo e di cancellare la targa che qui ricordava Azzariti, presidente del Tribunale della Razza. Napoli è la Città delle Quattro Giornate, città che con una rivolta di popolo si liberò da sola e per prima dal nazifascismo. Questa città ha forti radici nei valori antifascisti e non prenderà mai la via della barbarie nazista e del collaborazionismo fascista, ma le radici vanno innaffiate con la memoria altrimenti si rischia la narcotizzazione e l'indifferenza. Senza una coscienza vigile, quello che è stato si può riproporre e purtroppo c'è chi alimenta e soffia su una sub cultura antisemita e contro il diverso".

Data ultima modifica 27 gennaio 2020 ore 13:02