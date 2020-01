Napoli, fermato ragazzo di 16 anni armato di calibro 9 in scooter

A Napoli la polizia ha fermato un ragazzo di 16 anni, che in sella al suo scooter era armato di una pistola calibro 9. Il minorenne è stato arrestato dopo essere stato inseguito da una pattuglia, che lo aveva notato poco prima in via Petrarca e gli aveva intimato l'alt.

La fuga

Invece di fermarsi, il 16enne ha accelerato, fuggendo in direzione del lungomare. I poliziotti lo hanno bloccato in via Tito Livio e perquisito. Addosso, S.G., aveva una calibro 9, con sei proiettili, uno dei quali in canna. Inoltre, il 16enne era privo di patente di guida ed è stato anche multato. Lo scooter è risultato non assicurato ed è stato sequestrato.