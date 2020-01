Incidente nel Sannio, auto contro camion: un morto sulla Ss372

Un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 372 (la "Telesina"), tra gli svincoli di Paupisi e Solopaca (entrambi in provincia di Benevento). La vittima, alla guida di una Fiat Uno, si è scontrata con un camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada del capoluogo campano e il personale medico del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente.