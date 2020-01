Napoli, nuovo arresto per l’ex primario di ortopedia del Cardarelli

La guardia di finanza ha notificato all’ortopedico Paolo Iannelli, ex primario al Cardarelli di Napoli, una misura cautelare agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. Le fiamme gialle hanno inoltre posto sotto sequestro la società "Il Muletto" e beni per 4,8 milioni di euro riconducibili all'ortopedico.

Il reato contestato

Iannelli, già condannato in primo grado a nove anni di reclusione, secondo gli inquirenti avrebbe fatto confluire il denaro versato dai pazienti della clinica privata Villa del Sole di Napoli - di proprietà della società "Casa del Sole”, amministrata dall’ortopedico - su conti correnti intestati a persone vicine a lui, una delle quali deceduta prima che il conto venisse aperto. Successivamente, i soldi finivano nelle casse de "Il Muletto" anche attraverso fatture per operazioni inesistenti, come l'affitto di un immobile a Capri e di una barca. Infine, per la guardia di finanza, nella società sequestrata giungeva anche il denaro frutto di concussioni a ditte.