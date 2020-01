Minaccia la mamma perché non gli dà i soldi: arrestato nel Napoletano

All'ennesima richiesta di natura economica fatta dal figlio, la donna ha trovato il coraggio di rifiutarsi, ma è stato minacciata e aggredita. È servito l'intervento degli agenti del commissariato di Torre del Greco (Napoli), allertati da una segnalazione della sala operativa, per bloccare il giovane, di 22 anni, con precedenti. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via dei Bozzellai, piccola arteria che collega via Martiri d'Africa alla Circumvallazione, per una lite in famiglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato nell'abitazione il giovane, in evidente stato di agitazione, che stava minacciando la madre che si era rifiutata di consegnargli il denaro. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione.