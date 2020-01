Minaccia di morte la moglie nel Napoletano: “Ti sparo in bocca”

Una donna di 40 anni ha ricevuto minacce di morte dal marito, un falegname di 46 anni dal quale si sta separando. E’ successo nel Napoletano. La donna ha denunciato il 46enne a fine 2018 per maltrattamenti in famiglia, subiti anche dai due figli della coppia, un bimbo di 8 e una bimba di 9 anni. Ora, a distanza di oltre un anno dalla denuncia, la donna teme per la propria incolumità e quella dei figli. "La sera del 25 ottobre 2018 stava per uccidermi - racconta all'ANSA la 40enne - dopo una lite scoppiata per le sue solite bugie e i suoi tradimenti. Stava per colpirmi alla testa con una mazza di ferro. Mi scansai e lui colpì il divano".

Le minacce

"Stai a fare la femmina... e io ti sparo in bocca, come a una cagna. Hai visto come te lo sto dicendo?". Questo il tenore di un messaggio audio che il 46enne ha inviato alla vittima, la quale ha consegnato il file ai carabinieri a integrazione della denuncia già presentata. Le indagini della Procura di Napoli Nord sono in corso.