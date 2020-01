Sono ancora in corso gli accertamenti sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, a seguito dello scontro tra tre convogli avvenuto due giorni fa in cui sono rimaste ferite 7 persone (LE FOTO). I treni, quindi, circolano anche oggi limitatamente al tratto da Colli Aminei a Dante.

I bus sostitutivi

Per far fronte al disservizio, Anm ha previsto l’attivazione di alcune linee bus: la linea 665 sostituisce la metropolitana, dalle 6 alle 23, nel tratto da Scampia a Frullone, Chiaiano-Ospedali (Policlinico Cardarelli e Colli Aminei) con frequenza ogni 15 minuti; la navetta 602 invece è attiva da Dante a Garibaldi. Si registrano pesanti conseguenze al traffico.

Simeone: "Serve convenzione Anm-Trenitalia"

Stipulare una "convenzione urgente" tra Anm e Trenitalia per venire incontro ai cittadini napoletani. La richiesta arriva dal consigliere comunale e presidente della commissione Trasporti, Nino Simeone, che spiega: "Il recente incidente sulla linea 1 ha costretto l'azienda a riattivare il servizio solo sulla tratta Colli Aminei - Dante. Questo significa che i cittadini che non riesco a utilizzare la navetta per arrivare alla stazione Garibaldi devono utilizzare fino a Museo la Linea 1 e da Cavour a Garibaldi la linea 2 essendo così costretti a pagare 2 biglietti, aggiungendo al disagio anche un costo maggiore", le sue parole.

Pertanto il consigliere Simeone, in una lettera indirizzata al sindaco, Luigi de Magistris, all'assessore ai Trasporti, Enrico Panini, e all'amministrazione di Anm, Nicola Pascale, chiede che "per non aggravare anche dal punto di vista economico una situazione già critica per l'utenza, di attivarsi urgentemente affinché sia stipulata una convenzione temporanea che consenta ai cittadini di usufruire di entrambe le linee della metropolitana con un unico biglietto di corsa singola Anm".

