Ci sono stati dei momenti di tensione, nel pomeriggio di ieri, tra i tifosi della Cavese e quelli della Reggina. Entrambe le tifoserie erano dirette a Castellammare di Stabia - dove la squadra di Cava dei Tirreni gioca le gare in casa - per la partita del campionato di serie C (girone C), poi terminata 3-0 per i salernitani.

La ricostruzione dei fatti

Due auto dei sostenitori della Reggina non hanno seguito l'itinerario previsto e hanno incrociato i tifosi avversari alla barriera autostradale di Nocera Inferiore della A3, dove c'è stato un lancio di oggetti. Altri problemi di ordine pubblico si sono avuti durante il pre-filtraggio, prima che i sostenitori calabresi arrivassero a Castellammare di Stabia. Così, da quanto risulta, tre tifosi della Reggina sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli i poliziotti hanno sequestrato mazze e petardi.