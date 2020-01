Napoli, trovate e sequestrate una pistola a salve e marijuana

In una cassetta elettrica di un condominio, in via Marco Aurelio a Napoli, i carabinieri hanno trovato una pistola a salve replica di una Beretta, un passamontagna, 217 grammi di marijuana in dosi e un bilancino elettronico. Il materiale è stato sequestrato dai militari. Inoltre, nel corso del servizio ad "Alto Impatto", tra il Rione Traiano e Pianura, i carabinieri hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per circa 5.000 euro.