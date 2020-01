Droga, narcotrafficante fermato a Dubai: era ricercato dal 2013

B.C., un narcotrafficante operativo tra Colombia, Olanda e Italia e latitante dal 2013, è stato fermato dal nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli nell’aeroporto internazionale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’uomo, già processato in contumacia e condannato a 20 anni di reclusione in carcere per traffico internazionale di droga, è stato trovato in possesso di un documento falso.

Il sequestro del 2018

Nel maggio del 2018, a Giugliano in Campania (in provincia di Napoli), in seguito a una perquisizione svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri sequestrarono a B.C. circa 240mila euro in contanti. I soldi erano nascosti nella tavernetta di una villa nella frazione di Lago Patria, nella disponibilità della sua ex moglie.