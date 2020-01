È stato iscritto in un'altra scuola il bambino con sospetto autismo di Afragola, in provincia di Napoli, che secondo la famiglia è stato escluso dalla recita natalizia in una scuola privata e che ieri non si era presentato nella vecchia scuola. La famiglia, secondo quanto sostiene la madre del bimbo, è stata aiutata dal sindaco Claudio Grillo.

Le parole della madre del bimbo

"In questa lunga battaglia, all'improvviso è comparso un angelo custode - ha spiegato il genitore - una persona che prima ci ha cercato sul web e poi ha contattato i nostri avvocati per parlare con noi. Da quel momento non ci ha abbandonati più, si è impegnato prima come uomo e poi come primo cittadino - ha aggiunto la donna -. Si tratta del sindaco di Afragola, Claudio Grillo, che, in collaborazione con scuola, specialisti e i nostri avvocati, ci ha aiutato ad iscrivere nostro figlio in un'altra scuola".