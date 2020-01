Incidente mortale sulla A16: riaperto tratto in direzione Napoli

Un automobilista è morto in seguito a un incidente stradale verificatosi poco prima delle 8 di questa mattina sulla A16 Napoli-Canosa. L’uomo, all'altezza del chilometro 16.6, è deceduto in uno scontro con un mezzo pesante, che ha disperso il carico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di “Autostrade per l'Italia”.

Ripresa la circolazione

È stato riaperto il tratto tra Tufino (in provincia di Napoli) e il bivio con la A30 in direzione del capoluogo campano, chiuso temporaneamente in precedenza in seguito all'incidente. Sul luogo dello scontro, a quanto riferisce "Autostrade", non si registrano ripercussioni sulla viabilità. A causa dell'impatto mortale tra l'automobile e il mezzo pesante, questa mattina si era formata una coda di 2 chilometri verso Napoli: per questo motivo, era stato consigliato di uscire a Tufino, per poi rientrare a Nola (nel Napoletano) in A30, dopo aver percorso la SS7 Nazionale delle Puglie.

