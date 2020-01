Per tenere acceso il forno dove cuoceva il pane, un uomo di 56 anni utilizzava scarti di falegnameria, collanti, vernici e resine. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Varcaturo a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Il panificio era inoltre privo di sistemi anti intrusione di insetti ed era stato aperto senza alcuna autorizzazione e in un immobile abusivo. I locali poi erano in scarse condizioni igieniche, con sporcizia, macchie di umidità nei laboratori e parti di intonaco cadenti. Il titolare 56enne è stato denunciato e multato per 2mila euro, mentre il locale e le attrezzature sono stati sequestrati.