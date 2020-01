Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 7 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione ciclonica associata alla saccatura artica si allontana ulteriormente verso levante, alla volta della Turchia, lasciando spazio all'afflusso di correnti più miti e umide dai quadranti nordoccidentali. Giornata complessivamente stabile e soleggiata sulla Campania salvo qualche banco nuvoloso di scarsa consistenza lungo le coste del Basso Tirreno. Temperature in sensibile rialzo nei valori massimi, per lo più compresi tra 11 e 14°C lungo le coste; persistono forti escursioni termiche tra il dì e la notte, specie nelle valli e in pianura, con possibilità di diffuse gelate. Tirreno poco mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile

La situazione meteo a Benevento

A Benevento bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 53,5 µg/m³.