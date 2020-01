Meteo a Napoli: le previsioni del 6 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti aree di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in forte diminuzione su valori sensibilmente inferiori alle medie; massime perlopiù comprese tra 7 e 11°C su coste e pianure, minime diffusamente vicine allo zero con elevato rischio di gelate notturne nelle aree interne. Persistono venti tesi di Grecale, in lenta attenuazione nella seconda parte del giorno.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,8 µg/m³.