Aversa, spararono con la scacciacani a Capodanno: denunciati 2 ragazzi

Hanno festeggiato l'ultimo giorno del 2019 sparando alcuni colpi con una scacciacani in pieno centro ad Aversa (Caserta), generando paura tra i tanti passanti. Cinque giorni dopo, i responsabili della bravata, due ragazzi di 24 e 25 anni, sono stati identificati dalla polizia di Stato, anche grazie ai social, e denunciati per i reati di procurato allarme e spari in luogo pubblico. Subito dopo il fatto, avvenuto il 31 dicembre in via Roma, era intervenuta una volante del Commissariato di Aversa, che aveva trovato diversi bossoli in un portone. I poliziotti hanno così acquisito filmati delle telecamere di videosorveglianza e hanno analizzato i social, identificando i due responsabili. I due ragazzi hanno ammesso le loro responsabilità consegnando due pistole a salve.