Iniziano oggi i saldi invernali in Campania e dureranno fino al 3 marzo. In totale, il giro di affari stimato da Confcommercio si aggira sui 5 miliardi di euro, con 4 italiani su 10, secondo la Confesercenti, che approfitteranno degli sconti stagionali. Le vendite però, stando a quanto riportato da Federconsumatori e Codacons, subiranno un calo compreso tra l'1,3% e il 10% rispetto al 2019.

I dati dei saldi 2020

A fare acquisti, calcola l'Ufficio Studi di Confcommercio, saranno 15 milioni di famiglie per una spesa media di 324 euro, circa 140 euro pro capite, per abbigliamento, calzature e accessori. Cifre più ottimistiche arrivano da Confesercenti, che stima una spesa di circa 168 euro a testa, mentre le associazioni dei consumatori vedono nero, rimarcando come sulle vendite incideranno negativamente la maggiore propensione al risparmio delle famiglie e soprattutto l'effetto del Black Friday che di anno in anno assorbe una fetta sempre maggiore.

Saldi, le regole da rispettare

I negozianti hanno l'obbligo di indicare sempre il prezzo originale dei prodotti a fianco alla percentuale di sconto e al prezzo scontato finale. Questa una delle norme, stabilite nel corso degli anni, a cui gli esercenti devono attenersi. I commercianti devono applicare gli sconti solo sui prodotti cosiddetti 'di moda', cioè che hanno probabilità di deprezzarsi se non vengono venduti durante la stagione e la merce in saldo deve essere esposta in zone separate rispetto a quella non scontata.