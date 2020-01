Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 4 al 5 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione in calo determina l'inserimento di una veloce perturbazione che porterà un peggioramento dapprima sulla Campania, poi su Sicilia e Calabria entro notte con piogge e nevicate sui rilievi più alti. Temperature stabili, venti intorno ENE con mari mossi. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica giornata in prevalenza soleggiata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,3 µg/m³.