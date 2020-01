Meteo a Napoli: le previsioni dell’1 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Tendenza a miglioramento dalla tarda mattinata con cieli al più poco nuvolosi. Sulla Campania soleggiato eccetto per annuvolamenti tra alto Sannio e Irpina. Temperature in aumento con massime fino a 15-16°C, aumento che riguarda anche i settori montuosi. Venti in prevalenza settentrionali, anche moderati sull'area ionica, Stretto di Messina e Canale. Mari mossi, molto mosso lo Ionio al largo ed il Canale di Sicilia.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,7 µg/m³.