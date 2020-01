Botti, Asl Napoli 1: "Due giovani accoltellati"

A Napoli la notte scorsa sono stati accoltellati due giovani, in distinti episodi, e curati nell'ospedale Loreto Mare. Ne dà notizia il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, tracciando un ulteriore bilancio della notte di Capodanno. "All'ospedale Pellegrini - riferisce all'ANSA - è giunta anche una persona di etnia rom con le mani in 'sfacelo traumatico' con interessamento di tutte le dita".

Gli interventi per abuso di alcolici

Inoltre, sono stati 20 gli interventi per casi di abuso di alcolici, 10 per ferite da botti, tre per incidenti stradali. Come conferma sempre Verdoliva:"Ai presidi ospedalieri di nostra competenza abbiamo registrato otto casi di persone giunte ai ps per abuso di alcolici, nove per le conseguenze dell'esplosione di petardi, 17 per incidenti stradali".