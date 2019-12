Salerno: rapinano padre con figlio disabile, arrestati due 16enni

I carabinieri hanno arrestato due 16enni nel Salernitano, a Dragonea di Vietri sul Mare, perché accusati di rapina aggravata in concorso.

Le indagini

Secondo gli investigatori, i due minorenni, armati di pistola e coltello, hanno fermato un 53enne del posto assieme al figlio invalido 20enne in sedia a rotelle, intimandogli di consegnare i preziosi in loro possesso. Al rifiuto dei due, i 16enni hanno reagito con violenza, colpendo il padre con il calcio della pistola e scaraventando a terra il figlio per poi scappare portando con sé soltanto un orecchino in oro.

La denuncia

Le vittime - che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e tre giorni - hanno segnalato subito quanto accaduto ai carabinieri, che hanno bloccato i due minorenni in via Teresara.