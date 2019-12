Salerno, 73 chili di botti illegali nascosti in uno scantinato: due arresti

Un 23enne e un 32enne incensurati sono stati arrestati a Salerno dopo essere stati trovati in possesso di 73 chili di materiale esplodente, che era stato nascosto in uno scantinato nel quartiere Mariconda. A scoprire i botti sono stati gli agenti della polizia di Stato della Squadra Mobile e quelli del commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia. Il materiale detenuto illegalmente, tra cui bombe carta, è stato sequestrato. I due giovani sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Dopo l'intervento dell'artificiere della Questura, i materiali sequestrati sono stati messi in sicurezza e affidati a una ditta specializzata per la successiva distruzione.