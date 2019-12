Concerto con dedica ai detenuti al 41 bis, chiuso bar nel Salernitano

Il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar a Lancusi di Fisciano, nel Salernitano, che lo scorso 24 dicembre ha ospitato lo spettacolo di Niko Pandetta, cantante neomelodico catanese, il quale, durante la sua esibizione, ha dedicato un brano ai detenuti sottoposti al regime carcerario del 41 bis e, su suggerimento di uno dei presenti, anche a un soggetto del posto attualmente detenuto per tentato omicidio. Inoltre, dalle indagini effettuate dagli agenti della polizia locale di Fisciano e dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, è emerso che l’evento era stato organizzato in assenza delle specifiche autorizzazioni e di qualsiasi piano di emergenza o accorgimento idoneo a tutelare la salvaguardia e la sicurezza dei presenti.

La chiusura

L’esibizione di Pandetta si è tenuta davanti all’ingresso del locale, con tanto di strumentazione e apparecchiature per l’amplificazione. I carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ai video pubblicati in rete, e hanno chiesto alla Questura l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che determina i casi in cui è possibile sospendere la licenza di un esercizio.

Il questore: "Dedica offende moralità pubblica"

Il questore Ficarra ha definito la dedica del cantante "un disvalore assoluto che offende la moralità pubblica", disponendo quindi la chiusura del locale in quanto "tali episodi sono pregiudizievoli per l'ordine e la moralità pubblica creando allarme sociale e sconcerto nell'opinione pubblica".