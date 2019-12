"Natale sicuro" a Napoli, 47 persone arrestate dai carabinieri

In occasione delle festività, i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno messo in atto "Natale sicuro", una serie di controlli che ha portato all’arresto di 47 persone, tra cui il latitante Gennaro Annunziata, fermato proprio il 25 dicembre. In totale, i militari hanno controllato più di mille persone, fra le quali anche soggetti sottoposti ai domiciliari, come nel caso di V.M., 35enne di Scampia, arrestato il giorno della vigilia dagli uomini del nucleo radiomobile di Napoli perché era uscito di casa per incontrare alcuni conoscenti. Undici le persone denunciate.

L'operazione

Tra gli interventi più significativi, a Poggioreale i carabinieri hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un 53enne di Casalnuovo, sorpreso su via Stadera in auto con un pregiudicato nonostante il divieto di dimora a Napoli. Denunciati anche due 20enni e un 19enne, sorpresi per la seconda volta a guidare senza aver mai conseguito la patente. Infine, gli uomini dell’Arma hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per 17mila euro.