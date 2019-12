Napoli: morto il partigiano Gennaro Di Paola, aveva 98 anni

Si è spento ieri a Massa di Somma, nel Napoletano, Gennaro di Paola, partigiano che prese parte alla resistenza combattendo durante le Quattro Giornate di Napoli nel 1943. Di Paola, che aveva 98 anni, "giovanissimo combatté per le strade della nostra città per la liberazione dal nazifascismo", sottolinea il Comune di Napoli.

Le parole del sindaco Luigi De Magistris

La notizia è stata diffusa dall'Anpi con una nota ed è stata poi ripresa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ricorda Di Paola come un “protagonista delle quattro giornate di Napoli del settembre del 1943. Gennaro, insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, contribuì a liberare Napoli dall'occupazione nazifascista. Ogni anno - prosegue De Magistris - ci incontravamo in piazza per le commemorazioni ufficiali e cantavamo bella ciao. Un anziano fiero e dolcissimo, un partigiano vero. Ciao Gennaro, mi sei stato tanto caro".

Immagine tratta dal profilo Facebook di Anpi

Anche il presidente della Camera Roberto Fico, tramite un post su Facebook, ricorda il partigiano Gennaro Di Paola. "Mi impegnerò a difendere il valore della memoria della Resistenza e dei principi che reggono la nostra democrazia, conquiste che dobbiamo a persone come Gennaro Di Paola a cui va il pensiero di tutta la nostra comunità". "Gennaro Di Paola ha lottato per costruire la nostra Repubblica. Partigiano, è stato uno dei protagonisti delle Quattro giornate di Napoli - scrive Fico - contribuendo a liberare la città dall'occupazione nazifascista. Se ne è andato ieri. Ricordo benissimo le sue parole lo scorso 25 aprile, parole che porterò sempre con me: 'Caro presidente Fico, noi non chiediamo nulla, è il nostro stile. Ma la invitiamo a difendere sempre il valore della Resistenza, e a parlarne di più nelle scuole, a divulgarne lo spirito, e la ringraziamo per quello che potrà fare: questi valori non possono essere minacciati'".