Pozzuoli, guasti alle condutture: stop all’erogazione d’acqua

Una serie di guasti ha determinato, tra la vigilia di Natale e oggi, uno stop all’erogazione idrica nel centro storico di Pozzuoli e sul lungomare di via Napoli. Forti disagi si sono registrati soprattutto tra gli abitanti di via Savino Vitagliano, via Barletta e le traverse di località Gerolomini.

I guasti

Secondo quanto riferito dal sindaco, Vincenzo Figliolia, che sta seguendo direttamente gli interventi di riparazione, si tratta di guasti alle condutture dovuti "al maltempo dei giorni scorsi, alle condotte in ghisa ormai usurate e anche alle oscillazioni del suolo provocate dal bradisisma". I malfunzionamenti non hanno riguardato le giunture, ma la condotta, il che ha reso difficile localizzare le perdite, individuate grazie ad alcune macchine con sensori. In attesa che venga ripristinata l’erogazione, nelle prossime ore, il Comune ha provveduto a far intervenire alcune autobotti.