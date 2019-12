Maltempo a Napoli, il Consiglio comunale chiede lo stato di calamità

E’ stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale a Napoli una mozione per richiedere all'amministrazione "di attivare le procedure formali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'intero territorio comunale". Nel testo, presentato dal consigliere dei Verdi Marco Gaudini, si sollecita inoltre il Governo affinché venga istituita "una unità di crisi presso la Protezione civile nazionale per interventi straordinari sulle alberature". A Napoli nei giorni scorsi, infatti, un uomo ha perso la vita schiacciato da un albero caduto a causa del maltempo. Maltempo a Napoli, albero cade in via Nuova Agnano: morto 62enne