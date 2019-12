I poliziotti della squadra mobile di Caserta, nel corso di un blitz antirapina, hanno arrestato un 38enne a Pontecagnano Faiano (nel Salernitano). Il complice dell’uomo è riuscito a fuggire. Al termine dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile calibro 12, una pistola, cartucce varie, un coltello, dei passamontagna e dei guanti in lattice.

L’operazione e l'arresto

Il 38enne era con un complice a bordo di una Fiat Punto, considerata "sospetta" dalle forze dell’ordine in quanto vista più volte su luoghi di furti e rapine nel Casertano. L'auto è stata pedinata fin quando, a Pontecagnano Faiano, i membri della squadra mobile non hanno intimato l'alt. A quel punto, uno dei due individui ha puntato una pistola contro i poliziotti. Per tutta risposta, gli agenti hanno sparato quattro colpi: tre verso le ruote dell’auto e uno in aria. Poi sono scesi per impedire alla vettura di ripartire, ma i malviventi hanno proseguito la marcia, rischiando di investire le autorità sul posto. Ne è nato in breve inseguimento, conclusosi quando la macchina si è fermata e i delinquenti sono dovuti fuggire a piedi. Un poliziotto ha esploso un altro colpo in aria mentre inseguiva il 38enne, che si è fermato facendosi ammanettare.