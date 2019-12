Napoli, scippa borsa ad anziana e la fa cadere: 25enne ai domiciliari

Un 25enne è stato arrestato quest’oggi, e sottoposto ai domiciliari, per uno scippo risalente al mese di ottobre e compiuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli ai danni di un’anziana. Il malvivente, per sottrarle la borsa (ottenendo così 20 euro e un cellulare), aveva fatto cadere la donna, che camminava lentamente aiutandosi con un bastone. Finita a terra, la vittima è stata portata in ospedale per diverse fratture dell’omero. Il giovane, in quell’occasione, era stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza. In questo modo, le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire l’accaduto e intervenire.