Abbattuta una grande villa abusiva a Casal di Principe, nel Casertano

Una grande villa in corso di costruzione è stata abbattuta a Casal di Principe, nel Casertano, per ordine di carabinieri e Procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo che l’immobile è stato dichiarato abusivo con una sentenza passata in giudicato.

Le violazioni

L’edificio, rende noto la Procura, comprendeva un piano terra e altri due piani sopraelevati, con 19 pilastri in cemento armato, configurando una grave "violazione urbanistica, di forte impatto ambientale, desumibile dall'ampiezza del manufatto realizzato in totale assenza di titoli edilizi, ovvero in assenza di permesso a costruire e senza autorizzazione sismica", sottolinea la Procura. Nelle ultime settimane sono stati abbattuti cinque immobili abusivi nel Casertano: tre villette usate come casa vacanza e ubicate a Mondragone, una quarta a Cellole e un'officina meccanica situata a Caserta.