L’ufficio anagrafe del municipio di Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli) si è allagato a causa della forte ondata di piogge dovute al maltempo (LA SITUAZIONE IN PIEMONTE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Ciò ha provocato forti disagi anche durante la celebrazione di un matrimonio. Al momento della registrazione degli atti delle nozze, gli sposi e i testimoni hanno firmato stando in piedi e fuori dal palazzo comunale. Le linee informatiche, inoltre, sono andate in tilt (LE PREVISIONI DEL METEO).

L’ondata di maltempo in paese

La Villa Comunale si è riempita d’acqua. Il centro del paese è stato invaso dai liquami che hanno causato disagi a negozi, agli scantinati delle abitazioni e persino al vano di un ascensore in Corso Garibaldi.

Esonda il fiume Sarno

Anche il fiume Sarno è esondato a causa del maltempo. Sul posto si sono recati i volontari della protezione civile, che sono stati costretti a soccorrere automobilisti in panne e abitanti segregati nelle abitazioni in via Ripuaria. Sono in corso interventi dei vigili del fuoco anche nelle campagne stabiesi, soggette anch'esse agli allagamenti.