Minaccia la moglie davanti ai figli nel Napoletano: arrestato stalker

I carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia (nel Napoletano) hanno arrestato la scorsa notte un 42enne di Forio d’Ischia (in provincia di Napoli) per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. La moglie ha contattato i militari perché l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, l’aveva minacciata di morte davanti ai loro tre bambini. Il soggetto, dopo essere stato bloccato, ammanettato e condotto in caserma, è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.

La vicenda

L’uomo era già stato arrestato ad agosto, per poi essere allontanato dalla dimora familiare. Nonostante il provvedimento, nella serata di ieri è rientrato nell’abitazione per minacciare la moglie, dopo averla già vessata con una serie di messaggi in chat nel corso della mattinata. All’arrivo dei carabinieri, il 42enne ha continuato a inveire contro la donna anche davanti ai militari. Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto la denuncia della signora e le testimonianze dei vicini e dei parenti, hanno ammanettato il soggetto.