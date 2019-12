Vigili urbani aggrediti dopo una multa nel Napoletano

Tre vigili urbani sono stati aggrediti a Torre Annunziata, nel Napoletano, dopo aver fatto una multa per divieto di sosta. A denunciare il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è l'amministrazione comunale. "Non è accettabile - ha detto l'assessore con delega alla polizia municipale Gioacchino Langella - che, nel pieno svolgimento delle proprie funzioni, i vigili dopo aver elevato ad un cittadino una multa per divieto di sosta, possano essere vittima di una reiterata aggressione da parte dello stesso. È un atto di violenza che non è assolutamente tollerabile e che riaccende i riflettori sulle difficoltà che i vigili urbani, sottodimensionati nell'organico, si trovano ad affrontare quotidianamente''.

"Siamo fiduciosi - ha continuato Langella - che una volta terminato l'iter del maxi-concorso della Regione Campania, nei primi mesi del 2020 possa arrivare nuovo personale a rinfoltire l'organico. All'intera polizia municipale e in particolare ai tre agenti che hanno subito la vile aggressione, va la solidarietà dell'intera amministrazione comunale".